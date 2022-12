 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) -Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das organische Wachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers sei dynamischer als bei der Konkurrenz, schrieb Analyst Chris Counihan am Freitag in einem aktuellen Überblick über die europäische Chemiebranche. Den Schweizer Konkurrenten Givaudan stuft er derweil mit "Underperform" ein. Bei Symrise lobte er zudem die höhere Margenstabilität./ag/tav

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 06:13 / ET

