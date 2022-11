 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Tripadvisor auf 'Underperform' - Ziel 18 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tripadvisor nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18 US-Dollar belassen. Der Ausblick des Touristik-Portals auf das laufende vierte Quartal habe enttäuscht, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung des Instituts hervor./edh/la

