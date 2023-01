 ANALYSE-FLASH: Jefferies ernennt MTU zum 'Top Pick' - Kursziel hoch auf 260 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2022 habe es sich für Anleger angeboten, in der Luftfahrtindustrie auf Rüstungsaktivitäten zu setzen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im neuen Jahr könne man mit einem schwungvoll erwarteten Wartungs- und Ersatzteilgeschäft etwas mehr ins Risiko gehen. MTU werde daher ihr "Sektor Top Pick". Sie schätzt den Triebwerksbauer auch für das vom Markt nicht anerkannte Aktienrückkaufpotenzial./tih/edh

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 01.01.2023 / 12:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2023 / 19:00 / ET -----------------------

