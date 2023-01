 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt DWS auf 'Buy' - Ziel hoch auf 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 40 Euro angehoben. Bei den traditionellen europäischen Vermögensverwaltern dürfte der Kostendruck durch die Inflation die Wachstumsinvestitionen begrenzen und die operativen Margen belasten, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Eine Umschichtung in Anleihen könnte zwar den Zufluss neuer Mittel ankurbeln, aber die Gebührenmargen beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund bevorzugt Mills die Aktien von Vermögensverwaltern mit Optimierungspotenzial wie DWS oder mit einem Risikopuffer durch die günstige Bewertung wie Man Group. Beide Aktien versprächen zudem für die kommenden 24 Monate attraktive außerordentliche Kapitalerträge./gl/ag

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / 15:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2023 / 07:00 / ET Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen