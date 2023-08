 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Eli Lilly auf 'Buy' und Ziel auf 615 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat Eli Lilly nach Quartalszahlen und einer positiven Studie des Wettbewerbers Novo Nordisk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 430 auf 615 US-Dollar angehoben. Die Resultate des US-Pharmakonzerns und die Novo-Studie zum Abnehmpräparat Wegovy seien ein "Homerun" für Eli Lilly, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der US-Konzern Eli Lilly führe eine ähnliche Studie durch./edh/zb

