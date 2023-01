 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Fresenius auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 35 Euro angehoben. Während er die Dialysetochter Fresenius Medical Care abstufte, sieht Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie bei dem Fresenius-Konzern die Chance auf eine Neubewertung der übrigen Teile. Die Kurszielerhöhung begründete er mit einem besseren Ausblick für die Medizintochter Kabi. Außerdem strich er einen bisherigen 30-prozentigen Abschlag aus seinem Modell, was er mit mehr Zuversicht für einen Wandel der Konzernstruktur begründete./tih/edh

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 01.01.2023 / 12:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2023 / 19:00 / ET -----------------------

