 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Infineon auf 'Hold' und Ziel auf 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat Infineon von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 40 Euro angehoben. "Der nächste Aufschwung beginnt", schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Halbleiterbranche. In den kommenden beiden Jahren rechnet er mit starkem Ergebniswachstum und einer massiven Neubewertung der Aktien. Bei Infineon, STMicro und Melexis liegt er mit seinen Schätzungen zwar wegen Lagerbestandskorrekturen unter dem Konsens, die Branchenstärke werde sie aber nicht aussparen./ag/zb

