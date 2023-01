 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 130 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) -Das Analysehaus Jefferies hat Sixt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 130 Euro angehoben. Die Reisebranche erweise sich 2023 als widerstandsfähiger gegen Widrigkeiten als erwartet, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Frühindikatoren seien besser als erwartet und signalisierten für den Autovermieter weiterhin Preise auf hohem Niveau, nicht zuletzt wegen einer immer noch begrenzten Verfügbarkeit von Fahrzeugen./bek/ajx

