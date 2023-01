 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' und Ziel auf 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 85 Euro angehoben. Beim Photovoltaik-Unternehmen setze sich die starke Auftragslage fort und die Auslastung sei recht hoch, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte zu soliden Steigerungen der Konsensschätzungen für 2023 führen./edh/tih

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 10:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 19:00 / ET -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

