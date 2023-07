 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 52 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 45 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Auftragseingang verspreche auch für 2024 dynamisches Wachstum beim Halbleiterzulieferer, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Prognoseerhöhung. Sie hob ihre Umsatzschätzungen bis 2026 um bis zu 10 Prozent und geht auch von einer höheren Profitabilität aus als bisher./ag/bek

