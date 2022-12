 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für CTS Eventim auf 77 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) -Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CTS Eventim von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Nichts geht über Live-Veranstaltungen", schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum Veranstalter und Tickethändler. Die Jahresziele erscheinen ihm äußerst konservativ. Er liegt mit seinen erhöhten Schätzungen nach eigener Aussage klar über dem Marktkonsens - auch für 2023./ag/gl

