 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Intesa Sanpaolo auf 2,60 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo IT0000072618 von 2,40 auf 2,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die negative Reaktion des Marktes auf das Gewinnziel der Bank für 2023 in Höhe von 5,5 Milliarden Euro erscheine übertrieben, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Sonntag vorliegenden Studie. So ergebe auf Basis der Managementäußerungen während der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen ein möglicher Gewinn von mehr als 6 Milliarden Euro./mis

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2023 / 08:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2023 / 08:41 / ET