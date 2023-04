 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Microsoft auf 325 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft von 310 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Softwareunternehmens dürften von der anspruchsvollen Vergleichsbasis und den schwierigen konjunkturellen Bedingungen geprägt sein, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Microsoft sei ungeachtet dessen aber besser positioniert als die meisten Wettbewerber und dürfte ein Profiteur der langfristigen Branchenkonsolidierung sein./mf/mis

