 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 120 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar nach Quartalszahlen von 85 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Solartechnikhersteller habe einen soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der Kostensteigerungen erscheine der Jahresausblick immer noch konservativ. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2023 und 2024 deutlich nach oben./edh/zb

