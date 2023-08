 ANALYSE-FLASH: Jefferies lobt Wegovy-Resultate von Novo Nordisk - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 850 dänischen Kronen belassen. Wegovy habe bei Patienten mit kardiologischen Vorerkrankungen die bestmöglichen Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst Peter Welford am Dienstagmittag in seiner ersten Reaktion auf Resultate der Select-Studie mit dem Mittel zur Gewichtsreduktion. Aus seiner Sicht wurden die Markterwartungen vermutlich übertroffen. Detaillierte Daten erwartet Welford Mitte November./ag/mis

