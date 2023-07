 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Michelin auf 'Hold' und Ziel auf 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat Michelin von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 34 auf 28 Euro gesenkt. Analyst Himanshu Agarwal befürchtet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie eine schleppendere Absatzentwicklung des Reifenkonzerns. Hinzu kämen immense Übernahmeambitionen des Managements, die die Aktien belasten. Agarwal kappte seine Ergebnisprognosen unter den Marktkonsens und bevorzugt unter den Autozulieferern Forvia sowie Valeo./ag/edh

