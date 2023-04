 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Tesla auf 'Hold' - Ziel runter auf 185 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat Tesla von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 230 auf 185 US-Dollar gesenkt. Analyst Philippe Houchois billigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Priorisierung des Wachstums gegenüber den Margen eine gewisse Logik zu. Dies habe allerdings zu einer Korrektur der Erwartungen geführt und werfe die Frage auf, ob die Preisführerschaft des Elektroautobauers strukturell oder lediglich ein Timing-Effekt gewesen sei. Die aggressive Preispolitik sei keine Unterstützung für eine hohe Bewertung, betonte der Experte. Er senkte seine Schätzungen für die operativen Gewinne um bis zu ein Viertel./gl/ag

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 18:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / 19:01 / ET