ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für About You auf 9,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) -Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für About You von 12 auf 9,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Konjunktureller Gegenwind und die schwindende Konsumlaune hätten bei dem Online-Modehändler zu einer Kürzung des Ausblicks geführt, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Erwartungen an das untere Ende der Zielspanne an. About You wolle aber weiter schneller wachsen als die Konkurrenz. Davon sollte die Aktie profitieren, wenn die Stimmung wieder besser wird./tih/jha/