 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für BASF auf 44 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 47 auf 44 Euro gesenkt und Einstufung auf "Hold" belassen. Die schwache Nachfrage, die derzeit an den Chemie-Endmärkten herrsche, dürfte den Sommer über anhalten, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass dies nicht nur mit dem Abbau von Lagerbeständen zu erklären ist, und kürzte seine jährlichen operativen Gewinnschätzungen im Schnitt um 6 Prozent./tih/la

