 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für RWE auf 50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 54 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Auswirkungen der Übernahme von Con Edison Clean Energy, der Neunmonatszahlen sowie der aktuellen Rohstoff- und Regulations-Entwicklungen in seinen Schätzungen. Die Senkung des Kursziels stehe dabei unter anderem mit Schulden, die durch die Übernahme entstanden, und etwas höheren Kapitalkosten in Zusammenhang. Die Aktie bleibe auch nach dem Kursanstieg im Jahr 2022 im historischen Vergleich unterbewertet./tih/la

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 14:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 19:00 / ET -----------------------

