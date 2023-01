 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 120 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise nach vorläufigen Jahreszahlen sowie einer Gewinnwarnung von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Charlie Bentley senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Aromen- und Duftstoffhersteller um vier Prozent. Symrise dürfte zwar im ersten Halbjahr unter der mittelfristigen Unternehmenszielspanne für die Margen bleiben, diese auf Jahressicht aber erreichen, glaubt der Experte. Dazu habe Symrise im Sektor das höchste Potenzial durch Zukäufe./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2023

