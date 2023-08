 ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Gerresheimer mit 'Buy' - Ziel 143 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer mit "Buy" und einem Kursziel von 143 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der stärkere Fokus auf höherwertige, qualitativ anspruchsvollere Produkte und auf Technik zur Medikamentenverabreichung, wie Mikropumpen, sollte das starke Wachstum des Verpackungsherstellers für die Pharma- und die Kosmetikbranche hochhalten, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies zudem auf das Potenzial im Geschäft mit Verpackungen für Abnehmpräparate, die derzeit boomen. Deshalb hält er selbst nach dem zuletzt starken Lauf der Aktien eine Kaufempfehlung für angemessen./mis/edh

