 ANALYSE-FLASH: Jefferies stuft Apple mit 'Buy' ein - Ziel 195 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat Apple nach Zahlen mit "Buy" eingestuft und ein Kursziel von 195 US-Dollar genannt. Der Technologiekonzern habe trotz des schwieriger werdenden Konjunkturumfelds ein robustes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wenige Dinge im Markt seien so gewiss wie die Fähigkeit des iPhone-Herstellers, Barmittel zu generieren, die Widerstandsfähigkeit der Unternehmensprodukte und die bemerkenswert positive Stimmung der Apple-Kunden./gl/edh

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 01:49 / ET -----------------------

