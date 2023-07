 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight' - Ziel 145 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Das Wirtschaftsumfeld hemme weiter die Konsumausgaben, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Das Wachstum im Onlinehandel habe im zweiten Quartal unter dem Niveau zum Jahresauftakt gelegen. Im Laufe des Quartals hätten sich die Trends aber stabilisiert. Amazon ist Anmuths Top-Favorit. Er rechnet neben der Belebung des Onlinehandels im zweiten Halbjahr auch mit mehr Dynamik im Bereich Amazon Web Services (AWS)./ag/la

