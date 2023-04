 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Umsatz- und Auftragszahlen im ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Der Fokus der Anleger liege auf den deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Aufträgen des Anbieters von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das schwache Auftragsniveau ermöglicht es laut Deshpande ASML aber immer, sowohl die Konsensschätzungen für 2023 als auch die für 2024 zu erfüllen oder zu übertreffen, solange die Aufträge nicht storniert würden./ck/mis

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 07:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 07:53 / BST -----------------------

