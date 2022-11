 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Brenntag auf 'Overweight' - Ziel 98 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Bei den meisten Anlegern sei eine mögliche Übernahme von Univar gut angekommen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sorgen machten sich viele aber über das Timing - nämlich eine Übernahme am Gewinnpeak bei einer angespannten Bilanz in einen Wirtschaftsabschwung hinein. Zudem habe Brenntag just am Freitag einen 5-prozentigen Bewertungsabschlag gegenüber Univar aufgewiesen, nachdem die Aktien in den vergangenen drei Jahren im Schnitt 14 Prozent teurer gewesen seien. Udeshi sieht das Dealrisiko weiter als Kursbelastung, obwohl er eine sehr starke Logik dahinter sieht. Zudem weist er ausdrücklich auf die attraktive Bewertung von Brenntag auf eigenständiger Basis hin./ag/gl

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2022 / 00:15 / GMT

