 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BT Group auf 'Overweight' - Ziel 280 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BT Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 Pence belassen. Das vierte Geschäftsquartal des Telekommunikationsanbieters sei deutlich besser als erwartet ausgefallen, allerdings habe der Konzern einen detaillierten Wachstumsausblick vermissen lassen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei ebenso enttäuschend wie der Anstieg der Investitionen./ajx/mis

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2023 / 08:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2023 / 08:03 / BST -----------------------

