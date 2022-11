 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Analystentreffen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Essenslieferdienst stimme weiterhin starke Töne an, was die Verbesserung der Profitabilität betrifft, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet in den kommenden Wochen mit steigenden Erwartungen, was die Anlegerstimmung bessern sollte./tih/la

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 23:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2022 / 00:15 / GMT -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen