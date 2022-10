 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Post auf 'Overweight' - Ziel 50,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post nach vorläufigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50,90 Euro belassen. Die Resultate des Logistikkonzerns hätten die Markterwartungen getoppt, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings hatte der Experte selbst sich noch mehr erwartet. Er hob vor allem die starke Verlangsamung der Gewinndynamik im Frachtgeschäft hervor und rechnet mit einer Fortsetzung des Trends im Schlussquartal. Mittelfristig würden die Aussichten damit nicht unbedingt besser./tav/la

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 13:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 13:30 / BST -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen