 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 17,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius Medical Care (FMC) nach einem Gespräch mit der Vorstandschefin Helen Giza auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17,10 Euro belassen. Alles in allem interpretiere er die vorsichtigen Aussagen über das neue Geschäftsjahr 2023 als Hinweis auf einen möglichen Gewinnrückgang beim Dialysespezialisten in diesem Zeitraum, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Patientenzahlen seien nach wie vor schwach, die Kostenbasis dürfte unter Druck geraten./ck/la

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 23:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 23:45 / GMT -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

