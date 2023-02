 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hannover Rück auf 'Overweight' - Ziel 210 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Das auf Basis neuer Rechnungslegungsvorschriften bekannt gegebene Nettogewinn-Ziel für 2023 sei niedriger als die Markterwartungen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings setze der Rückversicherer seine Ziele für gewöhnlich vorsichtig an, relativierte dies der Experte. Die Zielmarke von 1,7 Milliarden Euro sei schließlich auch mit dem Wort "mindestens" versehen. Außerdem sei das Budget für Naturkatastrophen deutlich erhöht worden, während gleichzeitig nur mit einem geringeren Umsatzwachstum gerechnet werde./tih/mis

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 07:30 / GMT -----------------------

