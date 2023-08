 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novartis auf 'Neutral' - Ziel 95 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Eine Abspaltung der Tochter Sandoz werde den Wert aller Teile des Pharmakonzerns nicht deutlich beeinflussen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür spreche der erwartete Wert des Ablegers und der Anteil von lediglich zehn Prozent an den operativen Konzerngewinnen./tih/edh

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2023 / 20:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2023 / 00:15 / BST -----------------------

