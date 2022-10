 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Puma SE auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe mit seinen Umsätzen, der Bruttomarge und dem operativen Ergebnis im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings rechnet sie nicht mit größeren Änderungen an den Konsensschätzungen./ck/zb

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 07:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 07:48 / BST -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

