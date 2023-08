 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Underweight' - Ziel 23,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 23,30 Euro belassen. Der Vorsteuergewinn decke sich mit den bereits bekannten Eckdaten, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nicht bekannt gewesen sei bislang die Entwicklung des Barmittelflusses. Dieser habe zumindest seine Schätzung übertroffen. Es bleibe aber beim negativen Votum für die Aktie, da der Stahlkocher relativ stark von des Stahl-Kassapreisen abhängig sei und daher kurzfristig die fallenden Preise zu spüren bekommen könnte./mis/jha/

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2023 / 07:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2023 / 07:53 / BST