 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 530 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Der überraschend schwache Jahresstart und der überraschend träge Auftragseingang der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) sorgten für Unsicherheit in puncto Geschäftsverlauf 2023, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Daran ändere auch die Bestätigung der Jahresziele durch das Unternehmen nichts./mis/bek

