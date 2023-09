 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Wilson überprüfte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erwartungen für das zweite Halbjahr von Kapitalgüterunternehmen. Sein Fazit: Nach einem robusten ersten Halbjahr seien die Ausblicke vorsichtiger geworden. In den meisten Fällen seien die diesjährigen Erwartungen aber weiter erreichbar. Generell geht er wegen einer im historischen Vergleich relativ anspruchsvollen Bewertung vorsichtig an den Sektor heran. Unter den großen Elektrokonzernen bevorzugt der Experte für den Rest des Jahres Siemens vor Schneider Electric und ABB./tih/la

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 23:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 00:15 / BST -----------------------

