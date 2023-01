 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62,10 Euro belassen. Die Kursentwicklung im Medizintechnik-Sektor sei 2022 schrecklich gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Inflation sei Alptraum für die Branche und dürfte auch 2023 den größten Gegenwind bringen. Im zweiten Halbjahr sei dann aber eine Besserung der Lage denkbar. Seine Top-Empfehlung im Sektor ist Siemens Healthineers: Die Aktie biete Neubewertungspotenzial durch prall gefüllte Auftragsbücher./tih/la

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 19:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMT -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

