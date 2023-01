 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 74 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das Wachstum des Autozulieferers sei anhaltend stark, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer ersten Einschätzung am Montag. Die Margen sollten sich nach und nach erholen./ajx/ag

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 06:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 06:36 / GMT -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen