 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Suse auf 'Neutral' - Ziel 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse anlässlich des geplanten Delistings der Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Toby Ogg befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem geplanten Übernahmeangebot des Großaktionärs EQT (Anteil 79 Prozent) für die restlichen Aktien des Software-Unternehmens und der Absicht, die Börsennotierung von Suse danach zu beenden. Er sieht die Bewertungsmultiplikatoren für Suse größtenteils im Rahmen des europäischen Software-Sektors./edh/la

