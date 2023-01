 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vantage Towers auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vantage Towers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Auf den ersten Blick liege die Umsatzentwicklung im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Andere Kennziffer, die die Anzahl der Funkmasten beträfen, seien dagegen etwas hinter seinen Schätzungen zurückgeblieben. Dass Vantage nun das obere Ende der diesjährigen Zielspannen erreichen wolle, sei keine Überraschung. Der Konsens liege bereits in diesem Bereich./tih/mis

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 07:43 / BST -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------