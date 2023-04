 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Accor auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat Accor von "Underweight" nach Quartalszahlen auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 24,50 auf 30,00 Euro angehoben. Der Hotelkonzern sei stark ins Jahr gestartet und habe eine überraschend robuste Preissetzungsmacht bewiesen, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ungeachtet weiter bestehender Risiken sollte sich die Aktie auch künftig gut entwickeln. Weingrod hob ihre Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) an./gl/bek

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 22:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 00:15 / BST