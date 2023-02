 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Thyssenkrupp auf 'Neutral' und Ziel auf 5,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp nach Quartalszahlen von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 5,70 auf 5,90 Euro angehoben. Nach den Resultaten erschienen Chancen und Risiken bei dem Industriekonzern nun ausgewogener, begründete Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das erstmalige "Neutral"-Votum seit Juli 2020. Anzeichen für eine klare Verbesserung der Finanzkennziffern sehe er indes nicht und Kernelemente der neuen Unternehmensstrategie hingen von der Gnade der Märkte und der Konjunktur ab. Sollten die Erwartungen des Managements für eine Wirtschaftserholung im zweiten Halbjahr, ein Ende des Lagerbestandsabbaus im europäischen Stahlbereich, ein widerstandsfähiges Autogeschäft und den Verkauf von Aktivitäten Wirklichkeit werden, hätte die Aktie ein klareres Aufwärtspotenzial./gl/zb

