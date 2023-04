 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Alphabet A-Aktie an - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die A-Aktie von Alphabet nach Quartalszahlen von 118 auf 121 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Google-Mutter habe ordentlich abgeschnitten, doch die Resultate änderten nicht Wesentliches am Anlagehintergrund, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter den großen US-Technologietiteln bevorzugt er den Onlinehändler Amazon und die Facebook-Mutter Meta./gl/bek

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 04:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2023 / 04:51 / EDT