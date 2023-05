 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 13,40 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 12,60 auf 13,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Zinsüberschuss der Bank dürfte im ersten Quartal den Zenit erreicht haben, sodass das Potenzial für Gewinnüberraschungen begrenzt sei, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2023 / 19:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / 00:15 / BST -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------