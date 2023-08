 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für FMC auf 38 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC nach Quartalszahlen von 28,60 auf 38,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Management habe rasche Fortschritte bei der Verbesserung der Margen im Bereich Care Delivery erzielt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das insgesamt gut ausgefallene Quartal des Dialyseanbieters hätte aber eine stärkere Anhebung der Jahresziele verdient gehabt./edh/mis

