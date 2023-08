 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 600 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 500 auf 600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausbau generativer Künstlicher Intelligenz (KI) und großer Sprach- und Übersetzer-Modelle treibe die expandierende Nachfrage nach den Netzwerk-Plattformen und Software-Lösungen des Chipherstellers weiter an, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien vor der Zahlenvorlage hoch gewesen und Nvidia habe diese übertroffen dank sehr hoher Nachfrage nach Chips für Rechenzentren. Auch der Ausblick auf das neue Quartal falle besser als erwartet aus./ajx/bek

