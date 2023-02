 ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Walt Disney mit 'Overweight' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat Disney nach Quartalszahlen mit "Overweight" und einem Kursziel von 135 US-Dollar wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Unterhaltungskonzern habe mit starken Ergebnissen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe die Medienbranche insgesamt wegen der anhaltenden Verluste im Streamingbereich und des Gegenwinds für das Werbegeschäft vorsichtig. Disney sei aber wegen des starken Geschäftsportfolios sowie des kommenden Jahres zu erwartenden starken Rückgangs der Streaming-Verluste sein bevorzugter Titel./gl/la

