 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Akzo Nobel auf 'Underweight' und Ziel auf 57 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Farben-und Lackherstellers Akzo Nobel von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 72 auf 57 Euro gesenkt. Der Rückenwind durch nachlassende Rohstoffpreise reiche nicht aus, um insgesamt die Folgen der schwächeren Konjunktur auszugleichen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2022 / 21:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 00:15 / BST -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

