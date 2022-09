 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt BP auf 'Neutral' und Kursziel auf Ziel 520 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat BP nach der zuletzt guten Entwicklung des Aktienkurses von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft gesenkt. Das Kursziel reduzierte Analyst Christyan Malek in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie von 530 Pence auf 520 Pence. Er hatte das Papier seit 2016 zum Kauf empfohlen und traut dem Unternehmen weiter zu, den Investoren eine attraktive Gesamtrendite bieten zu können. Allerdings sieht er in den Titeln der Ölkonzerne Totalenergies und Shell noch bessere Chancen. Die Papiere von Totalenergies stufte er auf "Overweight" hoch; Shell bewertete er weiter mit dieser Einstufung./zb/ngu

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2022 / 16:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 00:15 / BST -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

