 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Heineken auf 'Neutral' und Ziel auf 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat Heineken von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 100 Euro gesenkt. Die Brauereibranche müsse 2023 eine weitere Runde steigender Herstellungskosten schlucken, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei falle die Belastung durchaus unterschiedlich aus, je nach Abhängigkeit von europäischen Energiekosten. Bei Heineken stamme ein recht hoher Umsatzanteil aus der Region./ag/mis

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2022 / 20:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / 00:15 / GMT -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

